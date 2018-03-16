16.03.2018

2018-03-16 10:25:34

Сборная России потеряла Кокорина перед ЧМ-2018

Нападающий футбольного клуба "Зенит" и сборной России Александр Кокорин получил тяжелую травму во время матча с испанским "Атлетико" в рамках Лиги Европы. У него диагностировали разрыв крестообразных связок колена, передает .



Спортсмена отправят в Италию. Там ему сделают операцию. После Кокорину предстоит долгий курс реабилитации, сообщает .