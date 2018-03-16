Подробности личной жизни родственников
отравленного в Лондоне экс-сотрудника Главного разведывательного
управления (ГРУ) Сергея Скрипаля рассказали ее московские соседи и близкие. Оказывается,
жизнь семьи была непроста и полна конфликтов.
Подробности личной жизни родственников
отравленного в Лондоне экс-сотрудника Главного разведывательного
управления (ГРУ) Сергея Скрипаля рассказали ее московские соседи и близкие. Оказывается,
жизнь семьи была непроста и полна конфликтов.
После того, как в 2004 году главу
семьи задержали, а после приговорили к тюремному заключению, в квартире на Осеннем
бульваре в Крылатском остались жить его жена Людмила Александровна (позже скончалась
в Великобритании от рака – прим. ред.), сын Александр и Юлия. В 2010 году Скрипаля обменяли на
российских агентов, а Людмила с сыном отправилась вслед за мужем в
Великобританию. Фактически в квартире осталась жить одна Юля с бойфрендом. А в
2016 году она вдруг решила продать жилье, поскольку на этом очень настаивал кавалер.
На сделку в ноябре они
пришли вдвоем. "Нам показалось, что он явно манипулирует девушкой. Хотя он был
вежлив – угощал чаем, вел задушевные беседы", – цитирует покупателей квартиры "Московский
комсомолец". Молодой человек на вырученную разницу от покупки другого жилья планировал
купить Range Rover.
Из-за продажи недвижимости
на Юлю очень сильно ругался брат Александр, с которым она до этого хорошо
общалась. После совершения сделки ее поступок стал поводом для ссоры между
родственниками. По словам двоюродной сестры Юлии Елены Скрипаль, которая
проживает в Приморском крае, их другая двоюродная сестра, Виктория Скрипаль из
Ярославля, в соцсети стала открыто обсуждать сделку Юли с женой брата,
Александра Скрипаля – "Натальей из Англии".
Обе женщины осудили
поступок Юлии, назвав его "переездом из элитного района в хрущевку". Это очень
обидела Юлю, и она написала множество гневных сообщений обеим дамам. По словам
соседей, к девушке часто приезжал и оставался ее бойфренд на купленном Range Rover.
Со слов родственников, мать Сергея Скрипаля Елена Яковлевна, живущая
в Ярославле, до сих пор не знает о произошедшем с сыном и внучкой. От пожилой
женщины скрыли даже смерть внука Александра (он скончался в Петербурге при
непонятных обстоятельствах, приехал на несколько дней из Москвы, заранее купил
обратные билеты – диагноз, по неподтвержденным данным, "печеночная
недостаточность").
Последний раз Елена Яковлевна
разговаривала с Сергеем Скрипалем по телефону, он рассказал родительнице, что
ждет прилёта Юли. Скрипаль сообщил матери, что у девушки были запланированы
значимые события, и она прилетит к нему за советом. У них с молодым человеком
уже была намечена свадьба, а вырученные деньги от продажи недвижимости они
хотели сложить с накоплениями и купить себе большую квартиру. Одна из
родственниц Скрипалей заявляла, что мать молодого человека Юлии была
категорически против свадьбы, и якобы за отравлением могла стоять "обиженная
женщина".
Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов
Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пострадавших обнаружила девушка во время пробежки. Следов насилия на их телах
не было. Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия лежали на земле и
совершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полиция
предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. В
Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.