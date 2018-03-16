Подробности личной жизни родственников отравленного в Лондоне экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля рассказали ее московские соседи и близкие. Оказывается, жизнь семьи была непроста и полна конфликтов.

Подробности личной жизни родственниковотравленного в Лондоне экс-сотрудника Главного разведывательногоуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля рассказали ее московские соседи и близкие. Оказывается,жизнь семьи была непроста и полна конфликтов.После того, как в 2004 году главусемьи задержали, а после приговорили к тюремному заключению, в квартире на Осеннембульваре в Крылатском остались жить его жена Людмила Александровна (позже скончаласьв Великобритании от рака – прим. ред.), сын Александр и Юлия. В 2010 году Скрипаля обменяли нароссийских агентов, а Людмила с сыном отправилась вслед за мужем вВеликобританию. Фактически в квартире осталась жить одна Юля с бойфрендом. А в2016 году она вдруг решила продать жилье, поскольку на этом очень настаивал кавалер.На сделку в ноябре онипришли вдвоем. "Нам показалось, что он явно манипулирует девушкой. Хотя он былвежлив – угощал чаем, вел задушевные беседы", – цитирует покупателей квартиры "Московскийкомсомолец". Молодой человек на вырученную разницу от покупки другого жилья планировалкупить Range Rover.Из-за продажи недвижимостина Юлю очень сильно ругался брат Александр, с которым она до этого хорошообщалась. После совершения сделки ее поступок стал поводом для ссоры междуродственниками. По словам двоюродной сестры Юлии Елены Скрипаль, котораяпроживает в Приморском крае, их другая двоюродная сестра, Виктория Скрипаль изЯрославля, в соцсети стала открыто обсуждать сделку Юли с женой брата,Александра Скрипаля – "Натальей из Англии".Обе женщины осудилипоступок Юлии, назвав его "переездом из элитного района в хрущевку". Это оченьобидела Юлю, и она написала множество гневных сообщений обеим дамам. По словамсоседей, к девушке часто приезжал и оставался ее бойфренд на купленном Range Rover.Со слов родственников, мать Сергея Скрипаля Елена Яковлевна, живущаяв Ярославле, до сих пор не знает о произошедшем с сыном и внучкой. От пожилойженщины скрыли даже смерть внука Александра (он скончался в Петербурге принепонятных обстоятельствах, приехал на несколько дней из Москвы, заранее купилобратные билеты – диагноз, по неподтвержденным данным, "печеночнаянедостаточность").Последний раз Елена Яковлевнаразговаривала с Сергеем Скрипалем по телефону, он рассказал родительнице, чтождет прилёта Юли. Скрипаль сообщил матери, что у девушки были запланированызначимые события, и она прилетит к нему за советом. У них с молодым человекомуже была намечена свадьба, а вырученные деньги от продажи недвижимости онихотели сложить с накоплениями и купить себе большую квартиру. Одна изродственниц Скрипалей заявляла, что мать молодого человека Юлии былакатегорически против свадьбы, и якобы за отравлением могла стоять "обиженнаяженщина".Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районовЛондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Пострадавших обнаружила девушка во время пробежки. Следов насилия на их телахне было. Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия лежали на земле исовершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полицияпредположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. ВВеликобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.