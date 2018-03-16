Отравленный в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
мог быть замешан в контрабанде химического оружия. Этого не исключают профессиональные
эксперты, погрузившиеся в достаточно странную историю отравления двойного
агента в Солсбери.
Отравленный в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
мог быть замешан в контрабанде химического оружия. Этого не исключают профессиональные
эксперты, погрузившиеся в достаточно странную историю отравления двойного
агента в Солсбери.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому
оружию Игорь Никулин озвучил в интервью свою
версию отравления Скрипаля. Первым делом
эксперт разнес в пух и прах предположение британской The Telegraph, которая
написала, что газ "Новичок" попал в Англию в чемодане дочери разведчика.
"Версия с чемоданом Юлии Скрипаль абсолютно высосана из
пальца. Если бы кто-то попытался такую операцию провернуть, это был бы
крупнейший теракт в истории – сотни трупов. Затронуло бы всех, кто был рядом -
пассажиров самолета, посетителей аэропорта", – категорично заявил бывший
член комиссии ООН.
Он также назвал лукавством то, что газ "Новичок" мог
быть изготовлен исключительно в СССР или России. "Завод в Узбекистане, где
производилось советское химическое оружие, утилизировали представители
инженерного корпуса США. Разумеется, они вывезли оттуда все, что представляло
интерес: оборудование, материалы, образцы отравляющих веществ, технические
регламенты. Поэтому все технологии у них есть, хотя они, конечно же, никогда в
этом не признаются", – предположил Никулин.
Один из авторов российской программы уничтожения химического
оружия Антон Уткин считает, что, скорее всего, нервно-паралитический газ был
произведен в самой Великобритании. Тем более, что в 13 километрах от места
преступления располагается знаменитая база "Портон Даун" – крупнейшее в
Западной Европе производство химического и бактериологического оружия.
"Сергей Скрипаль не был химиком, так зачем он же
поселился там? Может быть, ему нужны были деньги и, учитывая его прошлое в
спецслужбах, он каким-то образом участвовал в контрабанде химоружия? Такую
версию исключать нельзя", – сказал Уткин.
Эксперты также считают, что нежелание Великобритании
передать России образцы отравляющего вещества, которое попало в организм Скрипаля,
только укрепляет подозрения. В этом нет
никакой логики, если смертельный газ, действительно, был произведен в России.
Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были
найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция
предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом
"Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР. Пострадавшие
находятся в реанимации в критическом состоянии.
В первые же часы после инцидента Великобритания обвинила в
случившемся Россию. Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министр
Британии Тереза Мэй приказала выслать из страны 23 российских дипломатов.
Москва готовит ответные меры.