Отравленный в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть замешан в контрабанде химического оружия. Этого не исключают профессиональные эксперты, погрузившиеся в достаточно странную историю отравления двойного агента в Солсбери.

Отравленный в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипальмог быть замешан в контрабанде химического оружия. Этого не исключают профессиональныеэксперты, погрузившиеся в достаточно странную историю отравления двойногоагента в Солсбери.Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическомуоружию Игорь Никулин озвучил в интервью своюверсию отравления Скрипаля. Первым деломэксперт разнес в пух и прах предположение британской The Telegraph, котораянаписала, что газ "Новичок" попал в Англию в чемодане дочери разведчика."Версия с чемоданом Юлии Скрипаль абсолютно высосана изпальца. Если бы кто-то попытался такую операцию провернуть, это был быкрупнейший теракт в истории – сотни трупов. Затронуло бы всех, кто был рядом -пассажиров самолета, посетителей аэропорта", – категорично заявил бывшийчлен комиссии ООН.Он также назвал лукавством то, что газ "Новичок" могбыть изготовлен исключительно в СССР или России. "Завод в Узбекистане, гдепроизводилось советское химическое оружие, утилизировали представителиинженерного корпуса США. Разумеется, они вывезли оттуда все, что представлялоинтерес: оборудование, материалы, образцы отравляющих веществ, техническиерегламенты. Поэтому все технологии у них есть, хотя они, конечно же, никогда вэтом не признаются", – предположил Никулин.Один из авторов российской программы уничтожения химическогооружия Антон Уткин считает, что, скорее всего, нервно-паралитический газ былпроизведен в самой Великобритании. Тем более, что в 13 километрах от местапреступления располагается знаменитая база "Портон Даун" – крупнейшее вЗападной Европе производство химического и бактериологического оружия."Сергей Скрипаль не был химиком, так зачем он жепоселился там? Может быть, ему нужны были деньги и, учитывая его прошлое вспецслужбах, он каким-то образом участвовал в контрабанде химоружия? Такуюверсию исключать нельзя", – сказал Уткин.Эксперты также считают, что нежелание Великобританиипередать России образцы отравляющего вещества, которое попало в организм Скрипаля,только укрепляет подозрения. В этом нетникакой логики, если смертельный газ, действительно, был произведен в России.Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра былинайдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полицияпредположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом"Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР. Пострадавшиенаходятся в реанимации в критическом состоянии.В первые же часы после инцидента Великобритания обвинила вслучившемся Россию. Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министрБритании Тереза Мэй приказала выслать из страны 23 российских дипломатов.Москва готовит ответные меры.