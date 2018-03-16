Немецкий футболист турецкого происхождения Сердар Таски, скорее всего, летом нынешнего года покинет московский Спартак на правах свободного агента. Защитник, который пришел в стан красно-белых летом 2013 года, не нашел общего языка с работодателями по поводу нового контракта.

Немецкий футболист турецкого происхождения Сердар Таски, скорее всего, летом нынешнего года покинет московский "Спартак" на правах свободного агента. Защитник, который пришел в стан "красно-белых" летом 2013 года, не нашел общего языка с работодателями по поводу нового контракта.Соглашение Таски со "Спартаком" заканчивается 30 июня, и, по сведениям издания "Спорт-экспресс", оно не будет продлено. Футболист и его агенты обсуждали вариант продолжения сотрудничества с москвичами, но к общему мнению не пришли. Таски провел в составе столичной команды 86 официальных матчей во всех турнирах.