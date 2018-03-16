18 марта во Владимире будут выбирать не только Президента, но и лучшее образовательное учреждение. Управление образования поддерживает школьное голосование. Но у него есть и противники. Один из них - детский омбудсмен. Он против данного мероприятия именно 18 марта. Свою позицию Геннадий Прохорычев объясняет тем, что вовлекать детей и их родителей в голосование за лучшую школу города именно в День выборов Президента страны неуместно. Более того, это мероприятие Прохорычев оценивает, как нарушение законодательства, поскольку несовершеннолетние вовлекаются в политическую деятельность.

16.03.201818 марта во Владимире будут выбирать не только Президента, но и лучшее образовательное учреждение. Управление образования поддерживает школьное голосование. Но у него есть и противники. Один из них - детский омбудсмен. Он против данного мероприятия именно 18 марта. Свою позицию Геннадий Прохорычев объясняет тем, что вовлекать детей и их родителей в голосование за лучшую школу города именно в День выборов Президента страны неуместно. Более того, это мероприятие Прохорычев оценивает, как нарушение законодательства, поскольку несовершеннолетние вовлекаются в политическую деятельность. По мнению омбудсмена, такое мероприятие можно и важно проводить. Вот только сроки школьного голосования следует перенести, как минимум, на неделю.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка по Владимирской области: "Придуманное это мероприятие, оно, конечно, классное, красивое. Но его надо сделать ещё более вкусней, но точно не в выборы. Потому что нельзя смешивать такое очень серьёзное мероприятие, которое проходит 1 раз в 6 лет. Когда мы выбираем президента РФ, с какими-то другими мероприятиями".Между тем, сторонники референдума за самую активную школу уверены, что их голосование никак не помешает выборам Президента страны. Для детского голосования избирательные участки обустроены в отдельных помещениях. Там же будут находиться организаторы. Школьное голосование в городе проходит впервые. Чиновники от образования называют его пилотным проектом патриотической направленности.Елена Малик, начальник управления образования администрации г. Владимира: "Это некий момент патриотического гражданского воспитания. с 1 по 11 класс у нас проходили на протяжении января и февраля уроки, разработанные нашим городским информационно-методическим центром. Под разные возрастные категории. Где рассказывали детям, о том, как вообще в нашей стране устроена власть.Как избираются, какие органы власти избираются, что такое избирательный участок. что такое урна. И нам очень хотелось бы, чтобы в этот день дети почувствовали себя частью страны и также поучаствовали в выборах. Но только в выборах своей школы".Метки: общество, выборы, дети, школьное голосование, школа