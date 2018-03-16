Бывшая солистка скандально известной группы Ленинград Алиса Вокс дала откровенное интервью. Она рассказала о том, какой нестандартный ход нашел лидер команды Сергей Шнуров в борьбе с запретом мата – он заставил ее раздеться на сцене.

Бывшая солистка скандально известной группы "Ленинград" Алиса Вокс дала откровенное интервью. Она рассказала о том, какой нестандартный ход нашел лидер команды Сергей Шнуров в борьбе с запретом мата – он заставил ее раздеться на сцене.По словам Алисы Вокс, решение покинуть "Ленинград" было принято планомерно. Якобы спустя три года с момента начала ее работы их отношения с Сергеем Шнуровым начали портиться. "Сергей стал на меня часто срываться, кричать… Мы перестали понимать друг друга. Я сказала Сергею о своем решении покинуть коллектив 12 марта 2016 года. В том разговоре я сразу успокоила его, сказав, что останусь в группе,пока не найду и не введу замену. Он воспринял эту новость спокойно, даже дружелюбно", – отметила Вокс.Певица начала искать новых вокалисток, отыграла с группой концерт, а потом поведение Сергея Шнурова изменилось. Он перестал отвечать на звонки и сообщения. Вскоре Алиса узнала, что ее имя якобы запрещено упоминать в группе, а на следующий концерт Шнуров поехал уже с двумя новыми солистками. "Перед самым концертом Сергей все же позвонил, сказал что-то невнятное и бросил трубку, не дав мне даже попрощаться с ним по‑человечески", – сообщила певица.Вокс призналась, что никогда так не ошибалась в людях, тем не менее, она его простила. "Видимо, я – его слабость. Но это его не оправдывает. Поэтому говорить с ним я не собираюсь. ​А с некоторыми ребятами из группы до сих пор общаюсь", – призналась Алиса.Певица рассказала неприятную историю, которая случилась, когда она еще была солисткой группы. "Самое ужасное воспоминание – 6 июня 2014 года. Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашёл ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей – опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю,ничего не оставалось, кроме как подчиниться", – цитирует Алису Вокс .По словам артистки, после того случая ее жизнь кардинально изменилась. "Моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой. К тому же, как оказалось, жертва эта была совершенно напрасной, поскольку Сергея этот закон не коснулся. О многих других эпизодах я предпочитаю просто забыть", – заключила артистка.