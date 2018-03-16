Участник скандала рассказал, как все было на самом деле. По его словам, журналисты все придумали.

Участник скандала рассказал, как все было на самом деле. По его словам, журналисты все придумали.Когда шоумен Дмитрий Торин со своей возлюбленной Юлией Берг собирался на модный показ Беллы Потемкиной, то и подумать не мог, каким скандалом все обернется. Но сразу после дефиле в Сети появилось видео, на котором пышногрудая блондинка прячет правую руку под сумочкой, которая располагается на коленях у ее брутального кавалера, и наяривает там.В это же время он целует спутницу в шею, а левой рукой сжимает ее грудь. При этом барышня кокетливо улыбается, а мужчина старается не проявлять эмоций. И все решили, что это был акт публичной мастурбации.Корреспондент Dni.Ru cвязался с виновником шумихи Дмитрием Ториным и узнал, как все обстояло. "Показ был организован ужасно – давка, духота, неразбериха, – рассказал Торин. Мы с Юлькой сели на места, поцеловались и стали обмахиваться приглашениями. В какой-то момент я помахал над причинным местом – просто проветривал хозяйство. Но никакого онанизма, конечно, не было"."Я с юмором отношусь к этой шумихе, но вот у Юли случился серьезный нервный срыв, – продолжает Торин. – Ее атакуют журналисты и озабоченные мужики, теперь она даже на звонки не отвечает. А в социальных сетях появилась масса фейковых страниц. созданных от имени и с фотографиями моей невесты. Там идет реклама непристойностей, типа: "Понаяриваю вам на концерте, спектакле, модном показе. Недорого". И телефон Юли""Она очень тяжело переживает этот скандал на ровном месте, – вздыхает Дмитрий. – И даже говорит, что нам с ней лучше расстаться, поскольку ей стыдно и она не может выносить этого общественного прессинга. Тем более, она ни в чем не виновата".