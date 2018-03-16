Боевое отравляющее вещество Новичок подложили в багаж дочери Сергея Скрипаля Юлии в Москве. Это был, возможно, предмет туалета или косметика, пропитанные ядом. Версию британских спецслужб публикуют местные СМИ.

Боевое отравляющее вещество "Новичок" подложили вбагаж дочери Сергея Скрипаля Юлии в Москве. Это был, возможно, предмет туалетаили косметика, пропитанные ядом. Версию британских спецслужб публикуют местныеСМИ.Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль могланепреднамеренно провезти нервно-парлитическое вещество в Великобританию,куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии "осведомленногоисточника" газеты The Daily Telegraph,убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москвеи подложить яд в ее багаж.Следствие прорабатывает версию, согласно которой"предмет одежды, косметики или подарок" могли быть пропитаныотравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаляв Солсбери, пишет издание. А пострадавший полицейский Ник Бэйлимог подвергнуться воздействию яда в доме Скрипаля – а не вторговом центре, где без сознания были обнаружены экс-полковникГРУ и его дочь, передает .По данным полиции графства Уилтшир,что в контакт со смертельным веществом мог вступить131 человек. 46 человек обратились в больницу – опасаясь того,что они могли пострадать в результате этого инцидента.Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее был осужденза государственную измену в Москве, и его дочь Юлия были найдены 4 марта безсознания в одном из торговых центров в Солсбери. В настоящий момент онинаходятся в коме, напоминает ".12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила опричастности к инциденту России. Она обвинилаМоскву в "незаконном использовании силы" на территориикоролевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Мэйутверждает, что Скрипаля отравили созданным еще в СоветскомСоюзе боевым отравляющим веществом "Новичок".Как писали Dni.Ru, министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что дело Скрипаля может быть связано именно с чемпионатом мира по футболу. Глава МИДа отметил: в принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Россия будет этим заниматься, то есть организовывать атаку на бывшего сотрудника ГРУ.Лавров пообещал, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, ответ на британские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.