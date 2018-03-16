Боевое отравляющее вещество Новичок подложили в
багаж дочери Сергея Скрипаля Юлии в Москве. Это был, возможно, предмет туалета
или косметика, пропитанные ядом. Версию британских спецслужб публикуют местные
СМИ.
Боевое отравляющее вещество "Новичок" подложили в
багаж дочери Сергея Скрипаля Юлии в Москве. Это был, возможно, предмет туалета
или косметика, пропитанные ядом. Версию британских спецслужб публикуют местные
СМИ.
Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль могла
непреднамеренно провезти нервно-парлитическое вещество в Великобританию,
куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии "осведомленного
источника" газеты The Daily Telegraph,
убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве
и подложить яд в ее багаж.
Следствие прорабатывает версию, согласно которой
"предмет одежды, косметики или подарок" могли быть пропитаны
отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля
в Солсбери, пишет издание. А пострадавший полицейский Ник Бэйли
мог подвергнуться воздействию яда в доме Скрипаля – а не в
торговом центре, где без сознания были обнаружены экс-полковник
ГРУ и его дочь, передает .
По данным полиции графства Уилтшир,
что в контакт со смертельным веществом мог вступить
131 человек. 46 человек обратились в больницу – опасаясь того,
что они могли пострадать в результате этого инцидента.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее был осужден
за государственную измену в Москве, и его дочь Юлия были найдены 4 марта без
сознания в одном из торговых центров в Солсбери. В настоящий момент они
находятся в коме, напоминает ".
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о
причастности к инциденту России. Она обвинила
Москву в "незаконном использовании силы" на территории
королевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Мэй
утверждает, что Скрипаля отравили созданным еще в Советском
Союзе боевым отравляющим веществом "Новичок".
Как писали Dni.Ru, министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что дело Скрипаля может быть связано именно с чемпионатом мира по футболу. Глава МИДа отметил: в принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Россия будет этим заниматься, то есть организовывать атаку на бывшего сотрудника ГРУ.
Лавров пообещал, что Москва обязательно вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. По словам министра, ответ на британские санкции по делу Скрипаля последует очень скоро.