В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное совещание, приуроченное празднованию 81-летия службы...

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное совещание, приуроченное празднованию 81-летия со дня образования подразделений экономической безопасности системы Министерства внутренних дел.В совещании приняли участие начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов, руководитель СЭБ Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области, ветераны службы, Епископ Бронницкий наместник Донского монастыря Владыка Парамон, руководители окружных подразделений ЭБиПК, а также руководящий и оперативный состав УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.Открыл торжественную часть Сергей Солопов. Он отметил, что в 2018 году служба сохранила лидирующие позиции в рейтинге МВД России.Огромную признательности руководитель выразил ветеранам всех поколений, которые создавали и укрепляли традиции службы, и тем, кто сегодня продолжает оставаться в строю.Сотрудникам полиции, добившимся высоких показателей в работе, были объявлены благодарности, вручены медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и ценные подарки.В заключительном слове начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, успехов в славном служении на благо нашей Родины и поблагодарил за ежедневный кропотливый труд.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26