В результате аварии погибла 36-летняя женщина

Смертельное ДТП под Суздалем: столкнулись два автомобиля.Авария произошла вечером в четверг, 15 марта, на трассе в сторону города. По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнуся с инкассаторской машиной.В результате ДТП погибла 36-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля. Девушка-водитель сейчас находится в реанимации. Авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий.