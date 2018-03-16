В Италии проходит финал Кубка мира по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл. В соревнованиях женщин победила Софья Федорова, ставшая первой россиянкой, выигравшей хрустальный глобус.

В Италии проходит финал Кубка мира по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл. В соревнованиях женщин победила Софья Федорова, ставшая первой россиянкой, выигравшей хрустальный глобус.Софья Фелорова выиграла заключительный старт Федорова с результатом 80,46 балла. На втором месте норвежка Силье Норендаль (78,26). Чешка Шарка Панчохова (76,05) стала третьей. В общем зачете Федорова набрала сумму 1720 баллов. На втором месте расположились японки Рейра Ивабути и Мияби Оницука (по 1300 баллов)."Это здорово и исторически важно, придаст уверенность на следующий олимпийский цикл. Она еще молодая и может в хорошей форме подойти к следующим Играм, чемпионату мира. Главное — продолжать готовиться, спокойно готовиться. Это промежуточный этап, есть к чему, стремиться", — сказал РИА Новости президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды ДенисТихомиров.