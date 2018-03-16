Все слитки, выпавшие из самолета Ан-12 авиакомпании Нимбус при взлете из аэропорта Якутска, благополучно собраны.

Все слитки, выпавшие из самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" при взлете из аэропорта Якутска, благополучно собраны, передает ТАСС.По словам главы московского представительства канадской корпорации Kinross Gold Станислава Бородюка, потерь нет, все слитки собраны. Всего были найдены 172 слитка общим весом около 3,4 тонны. В настоящее время груз находится под охраной в Якутске.Как сообщалось ранее, Ан-12 следовал из рудника Купол в Красноярск с дозаправкой в Якутске.На борту самолета находилось 9 тонн золотосеребряных слитков сплава Доре, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании. Их доставляли в Красноярск для аффинажа (очистка от примесей).При взлете из аэропорта Якутска у Ан-12 сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по взлетно-посадочной полосе."При этом самолету удалось благополучно приземлиться. На его борту находились семь членов экипажа и два пассажира — представители нашей компании, которые сопровождали груз. Никто из них не пострадал", — рассказал представитель компании.