Московские власти не допустят провокаций в ходе выборов президента, которые пройдут в России в грядущее воскресенье. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. В своем блоге градоначальник подробно рассказал о новом порядке голосования на выборах главы государства в Москве.

Московские власти не допустят провокаций в ходе выборовпрезидента, которые пройдут в России в грядущее воскресенье. Об этом заявил мэрстолицы Сергей Собянин. В своем блоге градоначальник подробно рассказал о новомпорядке голосования на выборах главы государства в Москве."На выборах 18 марта будет действовать новый для москвичейпорядок голосования не по месту регистрации – "мобильный избиратель", –Собянин. Это значит, пояснил мэр, что граждане смогут отдать свой голос затого или иного кандидата на любом участке. Главное – успеть подать заявление втерриториальный избирком, многофункциональный центр (VAW) или посредством сайтагосуслуг.Конечно, подчеркнул Собянин, проголосовать на выборах можнотолько один раз. "Актуальная тема для Московского региона, где миллионылюдей фактически живут не по месту регистрации. И сотни тысяч проживают вобласти, а работают в Москве, и наоборот", – отметил столичный градоначальник.Прокомментировал Собянин и слухи о том, что это нововведениеякобы приведет к множеству нарушений. Мол, один избиратель сможет проголосоватьнесколько раз. Мэр уверен: изменение порядка голосования не приведет к всевозможным"каруселям" и прочим провокациям. "Прием заявлений о голосовании непо месту жительства закончился четыре дня назад", – подчеркнул Собянин. Поего словам, дабы избежать дублирования, Центризбирком и Московский городскойизбирком сверили списки граждан, воспользовавшихся такой возможностью.В соответствии с правилами, "мобильный избиратель"прикрепляется лишь к одному участку – тому, где он подал первое заявление.Вторые и последующие заявления будут признаны недействительными. Для этогообщефедеральная и городская избирательные комиссии и проводили сверку списковизбирателей.Московский горизбирком также разошлет SMS-оповещения такназываемым заблудившимся избирателям, которые подали заявления о голосовании наразных участках. В сообщении будут разъяснены допущенные ошибки, а также указанадрес того участка, где граждане смогут проголосовать.Следует отметить, что за подобного рода провокациироссийским законодательством предусмотрена ответственность всоответствии со статьей 142.2 Уголовного кодекса "Незаконные выдача иполучение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования нареферендуме"."Конечно, провокаторов хватает. Не сомневаюсь, что посложившейся "доброй" традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в деньвыборов. Но организовать 18 марта реальные "карусели" будет невозможно", -резюмировал градоначальник.Напомним, очередные, седьмые по счету президентские выборысостоятся в России 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщинывоссоединения с Крымом. Конкуренцию действующему главе государстваВладимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составятсемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко").