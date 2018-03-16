Разработка умной ассистентки Apple, как оказалось, была сопряжена большими трудностями: ответственные за Siri команды распирали локальные конфликты и внутренние дебаты, что стало результатом не доведенного до ума продукта. Об этом пишут журналисты издания The Information, пообщавшиеся с десятком бывших инженеров Apple.

Разработка "умной" ассистентки Apple, как оказалось, была сопряжена большими трудностями: ответственные за Siri команды распирали локальные конфликты и внутренние дебаты, что стало результатом не доведенного до ума продукта. Об этом пишут журналисты издания The Information, пообщавшиеся с десятком бывших инженеров Apple.По словам одного из них, сотрудники никак не могли сойтись на том, какой должна быть Siri: "быстрым и точным извлекателем информации или же осведомленным и интуитивно понятным помощником, способным исполнять сложные задачи". На "сырость" продукта повлиял и тот факт, что руководство компании торопилось включить Siri в iPhone 4s, в то время как технология еще не была отполирована до конца.Недобрым словом инженеры вспомнили и Ричарда Уильямсона. Главным по Siri его назначил Скотт Форстолл, чьи обязанности и без того были распределены между крупными проектами, включая "Карты". Многие подчиненные были не согласны с его решениями, в частности, планом расширять функции Siri только раз в год.Сам Уильямсон в беседе с прессой сказал, что это не так. "После запуска Siri была катастрофой, — признал он. — Она была медленной, когда вообще работала. Программное обеспечение было напичкано серьезными ошибками. Ответственность за эти проблемы полностью лежат на первоначальной команде Siri, точно не на мне". И Уильямсон, и Форстолл были уволены из Apple в 2012 году после провального релиза "Карт Apple" на iOS 6.∎Исследователи назвали самого умного голосового помощника читайте такжеКроме того, сыграла злую шутку обстановка строгой секретности, которой славится Apple. По данным The Information, команда Siri ничего не знала о планах создания "умной" колонки HomePod до 2015 года, тогда как Amazon выпустила Echo еще в конце 2014-го. Из-за этого остававшиеся в неведении экс-инженеры Apple признали, что возможности Siri "остаются ограниченными по сравнению с конкурентами", такими как Amazon Alexa и Google Assistant.