В ходе обхода вверенной территории участковые уполномоченные полиции в квартире одного из жилых домов на Снайперской улице выявили и ликвидировали наркопритон...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Вешняки выявили и ликвидировали наркопритон.В ходе обхода вверенной территории участковые уполномоченные полиции в квартире одного из жилых домов на Снайперской улице выявили и ликвидировали наркопритон.Полицейские установили, что неработающий 38-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных препаратов. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры, мужчина получал продукты питания. В результате осмотра квартиры были обнаружены и изъяты 15 шприцов с иглами.Дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73