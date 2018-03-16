Ближайшие
выходные как нельзя лучше подходят для того, чтобы впустить в свою жизнь
какие-нибудь изменения. Если вы желали перемен, но долгое время не решались на
них – сейчас действительно подходящий случай сделать первые шаги.
Ближайшие
выходные как нельзя лучше подходят для того, чтобы впустить в свою жизнь
какие-нибудь изменения. Если вы желали перемен, но долгое время не решались на
них – сейчас действительно подходящий случай сделать первые шаги.
"Это
могут быть совсем небольшие шажочки навстречу своим желаниям и мечтам. Однако
важно понимать, что цели должны быть четко сформулированными в вашей
голове. Возможно, вы давно не решались что-то начать, сказать кому-то или
сделать какой-то важный шаг. Знайте, ближайшие два дня дни просто отлично
подходят для такого рода событий. Пусть мои слова придадут вам смелости", -
говорит
Стоит помнить,
если изменения постучатся в вашу дверь сами, то не надо пугаться и усиленно
пытаться сохранить статус-кво. “Смело принимайте предложения, которые
гарантировано внесут изменения в вашу размеренную жизнь. Знайте, что эти перемены
однозначно к лучшему, даже если на первый взгляд это не очевидно”, – сказала эксперт.