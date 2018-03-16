Средства на закупку инвентаря поступили из федерального бюджета в качестве премии – 33-й регион в 2017 году впервые занял 14-е место в России по социально-экономическому развитию.

Новое оборудование на общую сумму более 31 млн рублей получат спортивные учреждения Владимирской области.Средства на закупку инвентаря поступили из федерального бюджета в качестве премии – 33-й регион в 2017 году впервые занял 14-е место в России по социально-экономическому развитию. В связи с этим область при поддержке Владимира Путина получила 462 млн рублей, более 31 млн рублей из которых направлены на развитие физической культуры и спорта региона.На выделенные деньги для СДЮСШОР по художественной гимнастике города Владимира закуплены ковер с помостом, необходимые для проведения межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий.СДЮСШОР по спортивной гимнастике города Владимира получила специализированное оборудование для организации тренировочного процесса: брусья, перекладины, опорный прыжок, жерди, конь-махи, защитные подушки и другое оборудование. Всего 18 единиц различных спортивных снарядов.Для спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени Павла Кузнецова закуплены мужские и женские грифы, диски, подставка для дисков и стойки – всего 52 единицы.СДЮСШОР города Владимира №3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва получит ратрак (специальное транспортное средство, используемое для подготовки лыжных трасс).Для ковровской городской детско-юношеской спортивной школы плавания закуплено специальное оборудование для тренировки пловцов на суше. Тренажеры позволяют прорабатывать мышцы рук, плеча, спины. Например, один из специализированных тренажеров обладает функцией тестирования возможностей организма и помогает развивать технику гребка. Всего закуплено три вида тренажеров в количестве 32 единиц.Центр спортивной подготовки (ЦСП) Владимирской области получит каркасно-тентовую конструкцию и мобильный уличный экран для проведения выездных мероприятий.