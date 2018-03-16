Новое оборудование для спортивных побед. Спортивные школы области получили новый инвентарь и тренажеры. В частности, теперь в школе по художественной гимнастике есть ковёр с помостом для всероссийских соревнований. Школа по лыжным гонкам и биатлону теперь имеет транспорт для подготовки лыжных трасс. А ковровские пловцы получили более 30 тренажёров для тренировок на суше.

16.03.2018Новое оборудование для спортивных побед. Спортивные школы области получили новый инвентарь и тренажеры. В частности, теперь в школе по художественной гимнастике есть ковёр с помостом для всероссийских соревнований. Школа по лыжным гонкам и биатлону теперь имеет транспорт для подготовки лыжных трасс. А ковровские пловцы получили более 30 тренажёров для тренировок на суше. Также поддержку получили школы по тяжёлой атлетике и спортивной гимнастике. В общей сложности на инвентарь потрачено более 31 миллиона рублей. В эту сумму вошла в том числе федеральная премия, которую наш регион получил за 14 место по России за социально-экономическое развитие.Метки: спорт, оборудование, спортсмены, тренажёры, лыжные гонки, биатлон, премия