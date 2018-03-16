Задержанные 14 марта в Калужской области четверо членов спящей ячейки террористической организации Исламское государство (запрещена в РФ) признались в подготовке терактов.

Задержанные 14 марта в Калужской области четверо членов "спящей ячейки" террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) признались в подготовке терактов.Об этом "Интерфаксу" рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.Сообщается, что задержанные, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, этапированы в Тюмень для проведения там следственных действий и оперативно розыскных мероприятий. На допросе они признались в преступной деятельности, в частности, в подготовке терактов, которые готовили под руководством эмиссара, прибывшего из Сирии.В ФСБ не уточнили, где и каким образом задержанные планировали совершить террористические акты.