Владелец универсала Volvo 240 решил, что сигнализатор открытой двери на его автомобиле звучит слишком занудно и однообразно. Но современные технологии и познания в электронике позволили ему исправить этот нюанс: теперь о незакрытой двери его Volvo предупреждает музыкальным хитом из восьмидесятых.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-staryj-universal-volvo-nauchilsya-pet-pesni-dveryu.html" target="_blank">Старый универсал Volvo научился петь песни дверью</a> - Владелец универсала Volvo 240 решил, что сигнализатор открытой двери на его автомобиле звучит слишком занудно и однообразно. Но современные технологии и познания в электронике позволили ему исправить этот нюанс: теперь о незакрытой двери его Volvo предупреждает музыкальным хитом из восьмидесятых.
[url=http://33live.ru/novosti/16-03-2018-staryj-universal-volvo-nauchilsya-pet-pesni-dveryu.html]Старый универсал Volvo научился петь песни дверью[/url] - Владелец универсала Volvo 240 решил, что сигнализатор открытой двери на его автомобиле звучит слишком занудно и однообразно. Но современные технологии и познания в электронике позволили ему исправить этот нюанс: теперь о незакрытой двери его Volvo предупреждает музыкальным хитом из восьмидесятых.