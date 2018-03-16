Владелец универсала Volvo 240 решил, что сигнализатор открытой двери на его автомобиле звучит слишком занудно и однообразно. Но современные технологии и познания в электронике позволили ему исправить этот нюанс: теперь о незакрытой двери его Volvo предупреждает музыкальным хитом из восьмидесятых.

Владелец универсала Volvo 240 решил, что сигнализатор открытой двери на его автомобиле звучит слишком занудно и однообразно. Но современные технологии и познания в электронике позволили ему исправить этот нюанс: теперь о незакрытой двери его Volvo предупреждает музыкальным хитом из восьмидесятых.