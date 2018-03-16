В Уганде в аэропорту Энтеббе произошел трагический инцидент.
Из открытой двери самолета при подготовке к посадке выпала
стюардесса авиакомпании Emirates, после чего женщина скончалась в больнице от
полученных травм.
В Уганде в аэропорту Энтеббе произошел трагический инцидент.
Из открытой двери самолета при подготовке к посадке выпала
стюардесса авиакомпании Emirates, после чего женщина скончалась в больнице от
полученных травм.
Когда пострадавшую привезли в медучреждение, она уже была без
сознания. Причины инцидента
пока не выяснены, сообщает Khaleej Times. В управлении гражданской авиации Уганды сообщили, что сейчас ведется
предварительное расследование. "Женщина, похоже, открыла аварийную дверь
и выпала из самолета, который приземлился без дальнейших происшествий", —
говорится в заявлении.
Позже в соцсетях появились сообщения о том, что стюардесса
сама выпрыгнула из самолета, чтобы покончить с собой. Однако авиационные власти
Уганды эту информацию уже опровергли. В управлении гражданской авиации сообщили, что сейчас ведется
предварительное расследование. В авиакомпании отметили, что будут сотрудничать со
следствием.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный печальный инцидент. Похожий
случай произошел в декабре прошлого года в московском аэропорту Внуково.
Тогда стюардесса авиакомпании "ЮТэйр" выпала из самолета во время
предполетной подготовки рейса, который вылетал в Ханты-Мансийск. Как
сообщалось, женщина поскользнулась при закрытии задней двери. Ее оперативно
госпитализировали. Позднее сообщалось, что пострадавшая была выписана из
больницы.
Еще одна трагедия произошла в октябре 2017 года в аэропорту
китайского города Шэньчжэнь. Стюардесса авиакомпании China Eastern попала
в больницу после падения из самолета при попытке закрыть дверь.