В Уганде в аэропорту Энтеббе произошел трагический инцидент. Из открытой двери самолета при подготовке к посадке выпала стюардесса авиакомпании Emirates, после чего женщина скончалась в больнице от полученных травм.

В Уганде в аэропорту Энтеббе произошел трагический инцидент.Из открытой двери самолета при подготовке к посадке выпаластюардесса авиакомпании Emirates, после чего женщина скончалась в больнице отполученных травм.Когда пострадавшую привезли в медучреждение, она уже была безсознания. Причины инцидентапока не выяснены, сообщает Khaleej Times. В управлении гражданской авиации Уганды сообщили, что сейчас ведетсяпредварительное расследование. "Женщина, похоже, открыла аварийную дверьи выпала из самолета, который приземлился без дальнейших происшествий", —говорится в заявлении.Позже в соцсетях появились сообщения о том, что стюардессасама выпрыгнула из самолета, чтобы покончить с собой. Однако авиационные властиУганды эту информацию уже опровергли. В управлении гражданской авиации сообщили, что сейчас ведетсяпредварительное расследование. В авиакомпании отметили, что будут сотрудничать соследствием.Стоит отметить, что это уже не первый подобный печальный инцидент. Похожийслучай произошел в декабре прошлого года в московском аэропорту Внуково.Тогда стюардесса авиакомпании "ЮТэйр" выпала из самолета во времяпредполетной подготовки рейса, который вылетал в Ханты-Мансийск. Каксообщалось, женщина поскользнулась при закрытии задней двери. Ее оперативногоспитализировали. Позднее сообщалось, что пострадавшая была выписана избольницы.Еще одна трагедия произошла в октябре 2017 года в аэропортукитайского города Шэньчжэнь. Стюардесса авиакомпании China Eastern попалав больницу после падения из самолета при попытке закрыть дверь.