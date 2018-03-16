У своего работодателя мужчина похитил почти 20 кубометров заготовленного леса, причинив материальный ущерб предпринимателю в сумме 79 тысяч рублей.

14 марта текущего года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в период с сентября по ноябрь 2017 года подозреваемый, работая в одном из частных хозяйств, расположенных в Судогодском районе, похищал древесину породы сосна, которую впоследствии перепродавал.Таким образом, у своего работодателя мужчина похитил почти 20 кубометров заготовленного леса, причинив материальный ущерб предпринимателю в сумме 79 тысяч рублей.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска Судогодского ОМВД и дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.