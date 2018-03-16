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<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-superkar-iz-xorvatii-vse-podrobnosti-o-novom-rimac-concept_two.html" target="_blank">Суперкар из Хорватии: все подробности о новом Rimac Concept_Two</a> - Одной из самых интересных новинок Женевы стал Rimac Concept_Two - сверхмощный и сверхбыстрый суперкар, созданный небольшой фирмой на окраине Загреба. Рассказываем, что отличает его от других мелкосерийных суперкаров и почему у хорватов есть все шансы повлиять на мировой автопром.