Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище: рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова. Возле гроба прошла заупокойная служба.

Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище — рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова. Возле гроба прошла заупокойная служба.Сегодня театре в Камергерском переулке прошла гражданская панихида, на которую пришли сотни людей — родные, коллеги и ученики. Они спешили отдать дань памяти настоящему народному артисту, который более 60 лет посвятил профессии. На панихиду приехал и Владимир Путин.Народный артист, которого любила вся страна. Его наследие огромно: сотни ролей в театре и кино, спектакли, талантливые ученики, созданный Театральный колледж. В Камергерский люди шли с 9 утра, гражданскую панихиду продлили. Проститься с Табаковым пришел и президент страны Владимир Путин.В 1957 году он был одним из основателей "Современника", позже создал театр, где играли его ученики, буквально — в подвале. Театр этот долго не имел статуса, пока не стал, наконец, знаменитой "Табакеркой".Мощный талант, харизма, энергия и трудолюбие. Умение быть дипломатом, море обаяния. Всего этого было у Олега Табакова с избытком, а еще — жизнелюбие, которое помогло выстоять в самых сложных ситуациях, а таких было немало.Он был именно великим русским артистом. Учился в школе студии МХАТ у Василия Топоркова. Мхатовский актёр Топорков был коллегой и верным последователем Константина Сергеевича Станиславского. Табакова от Станиславского отделяет одно рукопожатие.В 2000-м он возглавил МХТ имени Чехова. Пригласил туда талантливых артистов, интересных режиссеров — Богомолова, Женовача, Бутусова. Театр не стал пыльной классикой, Табаков вдохнул в него жизнь. Выбил деньги на реставрацию и реконструкцию.Он выходил на эту сцену до конца, и каждая его реплика сопровождалась громом аплодисментов. Сегодня закончилась эра Олега Табакова.