Павлу Грудину поставили подножку за два дня до выборов – его тесть заявил, что будет голосовать за Путина. Вячеслав Кутюхин даже не рассматривает своего зятя в качестве достойного кандидата на президентский пост.

Павлу Грудину поставили подножку за два дня до выборов – еготесть заявил, что будет голосовать за Путина. Вячеслав Кутюхин даже нерассматривает своего зятя в качестве достойного кандидата на президентскийпост.Вячеслав Кутюхин признался журналистам, что сам будетголосовать за действующего президента России и агитирует за него других. "Яочень давно определился. За нашего нынешнего президента отдаем свой голос судовольствием, за Путина. Будем агитировать свою семью, соседей, знакомых,чтобы отдавали за него свой голос, – приводит Life слова тестяГрудинина.Родственник кандидата-коммуниста возглавляет избирательнуюкомиссию одного из участков в Пятигорске. Там он живет и вот уже 27 лет работаетучителем русского языка и литературы в обычной средней общеобразовательнойшколе.Накануне, 15 марта кандидат в президенты Павел Грудининоказался в центре очередного скандала на предвыборных дебатах у Владимира Соловьева.Новоявленный коммунист покинул студию, как только узнал, что туда придет обманутаяим женщина – Лидия Филькина. Ее во время рекламной паузы привел на дебаты другойих участник – Максим Сурайкин.Сотрудница подмосковного совхоза имени Ленина, которымруководит Грудинин, в своих многочисленных интервью утверждает, что он невыполнил свои обязательства относительно квартиры для ее семьи. Сначалажилплощадь сдали в аренду, затем пообещали передать в собственность, а в итогесемья Филькиных оказалась на улице.Почему Грудинин вообще оказался в студии канала "Россия1" не совсем понятно. 7 марта он в прямом эфире во всеуслышание заявил,что окончательно покидает дебаты и не намерен в них участвовать из-запредложенного формата.Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Конкуренциюдействующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется вкачестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко").