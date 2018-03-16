Павлу Грудину поставили подножку за два дня до выборов – его
тесть заявил, что будет голосовать за Путина. Вячеслав Кутюхин даже не
рассматривает своего зятя в качестве достойного кандидата на президентский
пост.
Павлу Грудину поставили подножку за два дня до выборов – его
тесть заявил, что будет голосовать за Путина. Вячеслав Кутюхин даже не
рассматривает своего зятя в качестве достойного кандидата на президентский
пост.
Вячеслав Кутюхин признался журналистам, что сам будет
голосовать за действующего президента России и агитирует за него других. "Я
очень давно определился. За нашего нынешнего президента отдаем свой голос с
удовольствием, за Путина. Будем агитировать свою семью, соседей, знакомых,
чтобы отдавали за него свой голос, – приводит Life слова тестя
Грудинина.
Родственник кандидата-коммуниста возглавляет избирательную
комиссию одного из участков в Пятигорске. Там он живет и вот уже 27 лет работает
учителем русского языка и литературы в обычной средней общеобразовательной
школе.
Накануне, 15 марта кандидат в президенты Павел Грудинин
оказался в центре очередного скандала на предвыборных дебатах у Владимира Соловьева.
Новоявленный коммунист покинул студию, как только узнал, что туда придет обманутая
им женщина – Лидия Филькина. Ее во время рекламной паузы привел на дебаты другой
их участник – Максим Сурайкин.
Сотрудница подмосковного совхоза имени Ленина, которым
руководит Грудинин, в своих многочисленных интервью утверждает, что он не
выполнил свои обязательства относительно квартиры для ее семьи. Сначала
жилплощадь сдали в аренду, затем пообещали передать в собственность, а в итоге
семья Филькиных оказалась на улице.
Почему Грудинин вообще оказался в студии канала "Россия
1" не совсем понятно. 7 марта он в прямом эфире во всеуслышание заявил,
что окончательно покидает дебаты и не намерен в них участвовать из-за
предложенного формата.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Конкуренцию
действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в
качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия
"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий
Явлинский ("Яблоко").