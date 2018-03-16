В этом учебном семестре в Тимирязевской академии успешно стартовал образовательный проект Университет детей, инициированный Политехническим музеем. Попасть в мир науки и высшего образования теперь можно ещё до окончания школы.

В этом учебном семестре в Тимирязевской академии успешно стартовал образовательный проект Университет детей, инициированный Политехническим музеем. Попасть в мир науки и высшего образования теперь можно ещё до окончания школы.Поступить в университет и пробраться в лаборатории, где совершаются настоящие научные открытия, могут дети 7−14 лет, которым не хватает школьной программы. Здесь нет экзаменов, а все остальное — почти по-настоящему. Тимирязевка присоединилась к ведущим столичным вузам, ученые которых в увлекательной и доступной форме знакомят детей с современной наукой.Занятия проходят по воскресеньям днем на площадке факультета агрономии и биотехнологии. Школьники с удовольствием участвуют в опытах, активно спорят и задают вопросы, делают для себя удивительные открытия и узнают, например, как клонируются растения. Преподаватели впечатлены количеством детей на уроках и уровнем их подготовки. 25 марта пройдет последний урок в этом сезоне. Университет детей в академии уходит на каникулы. Проект оказался настолько успешным, что Тимирязева и Политех подумывают продолжить его и организовать осенний курс занятий.Иван Чуксин - аспирант кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства, ведущий преподаватель Университета детей: Главный аграрный как никогда вовремя начал развивать столь востребованное сегодня наставничество. Проект оказался полезен как школьникам, так и академии. Ведь решение проблемы дефицита кадров в сельскохозяйственной области стоит особо остро. Дети могут понять, что наука может быть по-настоящему занимательной. Детское воображение способно на многое, так что, если ребёнок посещает такой Университет детей", не исключено, что в будущем он станет успешным учёным. Или, по крайней мере, разберётся, что ему интересно в жизни и насколько полученные знания соответствуют его навыкам и наклонностям. А если хотя бы один школьник свяжет свой жизненный путь с аграрной наукой и станет новым мичуринцем или тимирязевцем, наши усилия не напрасны.