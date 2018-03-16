Подрывают дом изнутри. В одной из многоэтажек посёлка Ставрово начала рушиться стена. Жители уверены, все беды из-за труб в подвале. Через дом проходят транзитные коммуникации нескольких домов, но никто за ними не ухаживает. В подвальном помещении стоит вода, а на нижних этажах жители страдают о сырости. Как можно решить эту ситуацию? Валерия Саенко выслушала все стороны конфликта.

16.03.2018Подрывают дом изнутри. В одной из многоэтажек посёлка Ставрово начала рушиться стена. Жители уверены, все беды из-за труб в подвале. Через дом проходят транзитные коммуникации нескольких домов, но никто за ними не ухаживает. В подвальном помещении стоит вода, а на нижних этажах жители страдают о сырости. Как можно решить эту ситуацию? Валерия Саенко выслушала все стороны конфликта.