Владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович может попасть под новые санкции против россиян, которые хочет ввести Великобритания. Если будет доказано коррупционное происхождение активов предпринимателя, капитал будет конфискован.

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович может попастьпод новые санкции против россиян, которые хочет ввести Великобритания. Еслибудет доказано коррупционное происхождение активов предпринимателя, капитал будетконфискован.Власти Великобритании рассматривают возможность подготовкиспециального закона о гражданах России, которых могут заподозрить в коррупции. Еслибудет доказано, что тот или иной гражданин России имеет коррупционноепроисхождение своих капиталов в Англии, местные власти изымут их активы.Новый закон в теории может быть направлен абсолютно налюбого российского бизнесмена, а также коснуться тех активов, которые имеются во владении у подозреваемых, сообщает издание The Times.Нововведение напрямую затронет ифутбольные клубы, принадлежащие российским бизнесменам: например, "Челси" Романа Абрамовича или "Арсенал", акционером которогоявляется Алишер Усманов.Серьезные трудности для российских предпринимателей могут наступить из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. До этого сообщалось, что экс-полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отреагировала на резонансное дело, заявив, что британскоеправительство и королевская семья откажутся от поездки на чемпионат мира пофутболу в Россию, однако английская национальная сборная по футболу затронутане была.