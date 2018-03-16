Представители сервиса вызова такси Uber рассказали о наиболее странных вещах, которые пассажиры такси забывали в автомобилях в 2017 году. В списке компании оказалось 50 пунктов. Некоторые потери были одушевленными.

Представители сервиса вызова такси Uber рассказали о наиболее странных вещах, которые пассажиры такси забывали в автомобилях в 2017 году. В списке компании оказалось 50 пунктов. Некоторые "потери" были одушевленными.Согласно статистике Uber, больше всего вещей в такси пассажиры оставляют по выходным. Самый пик потерь приходится на период с 23:00 до часу ночи и с пяти до семи утра.В рейтинг наиболее распространенных потерь, по крайней мере, в США, входят мобильный телефон, кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы.В топ наиболее странных потерь, составленный по итогам опроса клиентов Uber, в свою очередь, вошли:Кепка-козырек из Burger King;Реактивный ранец;Бронежилет;Сумка для транспортировки кошки;"Мой брат";Золотые коронки с бриллиантами;Два пакета грязи с Мертвого моря;Документы о разводе;Свидетельство о браке;Кусок пиццы;Письмо от возлюбленного из тюрьмы;Коробка с накладными волосами;Черная складная тележка;Наггетсы и большая картошка фри;Дротик;Розовая плюшевая свинья;Зеленый шарф из шерсти альпака.