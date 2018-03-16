Представители сервиса вызова такси Uber рассказали о наиболее странных вещах, которые пассажиры такси забывали в автомобилях в 2017 году. В списке компании оказалось 50 пунктов. Некоторые потери были одушевленными.
Представители сервиса вызова такси Uber рассказали о наиболее странных вещах, которые пассажиры такси забывали в автомобилях в 2017 году. В списке компании оказалось 50 пунктов. Некоторые "потери" были одушевленными.
Согласно статистике Uber, больше всего вещей в такси пассажиры оставляют по выходным. Самый пик потерь приходится на период с 23:00 до часу ночи и с пяти до семи утра.
В рейтинг наиболее распространенных потерь, по крайней мере, в США, входят мобильный телефон, кошелек, ключи, одежда, очки, сумки и вейпы.
В топ наиболее странных потерь, составленный по итогам опроса клиентов Uber, в свою очередь, вошли:
Кепка-козырек из Burger King;
Реактивный ранец;
Бронежилет;
Сумка для транспортировки кошки;
"Мой брат";
Золотые коронки с бриллиантами;
Два пакета грязи с Мертвого моря;
Документы о разводе;
Свидетельство о браке;
Кусок пиццы;
Письмо от возлюбленного из тюрьмы;
Коробка с накладными волосами;
Черная складная тележка;
Наггетсы и большая картошка фри;
Дротик;
Розовая плюшевая свинья;
Зеленый шарф из шерсти альпака.