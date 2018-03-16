Ученые еще раз напомнили современному человеку о том, как важно следить за собственным весом. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других опасных недугов.

Ученыееще раз напомнили современному человеку о том, как важно следить за собственнымвесом. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистыхзаболеваний, диабета и других опасных недугов.последнее время появилось множество предположений о возможной пользе лишнегожира. Ученые Университета Глазго решили доказать несостоятельность этогодовольно смелого предположения.Онипроанализировали результаты широкомасштабного обследования от UK Biobank. Висследовании участвовали 296 535 взрослых европейцев. Медики несколько летследили за состоянием испытуемых.Ожиданияэкспертов оправдались – выяснилось, что индекс массы тела (ИМТ), который выше22-23 килограммов на квадратный метр (нормальный вес), связан с увеличениемвероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых рискувеличивался на 13 % при наборе женщинами каждые 5,2 килограмма на м2, а умужчин каждые 4,3 килограмма на м2, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.Добавим,ранее Dni.Ru рассказывали о так называемом викторианском режиме питания. Исследователииз Университета Лестера выяснили, что изначально появившийся в качестве "диетыдля бедных" курс питания, включавший картофель, овсяную кашу, молочныепродукты и сельдь, до сих пор остается одним из самых полезных. По своейэффективности он может соперничать со средиземноморской диетой.Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые прирегулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина иразвитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употреблениенатурального мяса. Однако именно "крестьянская" диета позволяетполучать наибольшее количество питательных веществ из натуральных фермерскихпродуктов. В число наиболее полезных вошли лук, картофель, морковь, капуста,свекла, а также яблоки, вишня и клубника.