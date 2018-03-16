Ученые
еще раз напомнили современному человеку о том, как важно следить за собственным
весом. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых
заболеваний, диабета и других опасных недугов.
Ученые
еще раз напомнили современному человеку о том, как важно следить за собственным
весом. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых
заболеваний, диабета и других опасных недугов.
В
последнее время появилось множество предположений о возможной пользе лишнего
жира. Ученые Университета Глазго решили доказать несостоятельность этого
довольно смелого предположения.
Они
проанализировали результаты широкомасштабного обследования от UK Biobank. В
исследовании участвовали 296 535 взрослых европейцев. Медики несколько лет
следили за состоянием испытуемых.
Ожидания
экспертов оправдались – выяснилось, что индекс массы тела (ИМТ), который выше
22-23 килограммов на квадратный метр (нормальный вес), связан с увеличением
вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых риск
увеличивался на 13 % при наборе женщинами каждые 5,2 килограмма на м2, а у
мужчин каждые 4,3 килограмма на м2, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Добавим,
ранее Dni.Ru рассказывали о так называемом викторианском режиме питания. Исследователи
из Университета Лестера выяснили, что изначально появившийся в качестве "диеты
для бедных" курс питания, включавший картофель, овсяную кашу, молочные
продукты и сельдь, до сих пор остается одним из самых полезных. По своей
эффективности он может соперничать со средиземноморской диетой.
Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при
регулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и
развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление
натурального мяса. Однако именно "крестьянская" диета позволяет
получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных фермерских
продуктов. В число наиболее полезных вошли лук, картофель, морковь, капуста,
свекла, а также яблоки, вишня и клубника.