Медики выяснили, что несовпадение гендерной идентичности происходит
в человеке не из-за влияния социокультурных факторов, а вследствие отличий в
физиологическом строении мозга. Непринятие своего пола закладываться еще в
период внутриутробного развития.
Медики выяснили, что несовпадение гендерной идентичности происходит
в человеке не из-за влияния социокультурных факторов, а вследствие отличий в
физиологическом строении мозга. Непринятие своего пола закладываться еще в
период внутриутробного развития.
При помощи магнитно-резонансной томографии ученые из
бразильской Медицинской школы Университета Сан-Паулу обнаружили, что у
трансгендеров наблюдаются аномалии в размере островковой доли серого вещества. Именно эта часть отвечает за то, как человек воспринимает свое тело.
В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 18
до 49 лет. 20 из них были трансгендерными женщинами, не прибегавшими к
гормональной терапии, другие 20 "гибридных" леди, принимали гормоны не меньше
года. Остальные 40 человек не имели проблем с гендерной идентичностью. Добавим
при рождении трансгендерные дамы были мужчинами.
Выяснилось, что островковая доля мозга у людей с несовпадением
гендерной идентичности оказалась большего объема, чем у обычных мужчин, но
меньше, чем у простых женщин. Таким образом, по мнению авторов исследования, личностями,
выходящими за рамки бинарной гендерной системы, нельзя стать, например, из-за
моды или воспитания – эта особенность начинает закладываться еще в материнской
утробе, сообщает журнал Scientific Reports.
Трансгендерность – несовпадение внутренней идентичности
человека. Некоторые такие люди
идентифицируют себя с полом, противоположным зарегистрированному, другие определяют
себя как выходящих за рамки бинарной гендерной системы, то есть считают себя кем-то средним: ни мужчиной, ни женщиной. Медики уверены, что это несовпадение нельзя называть болезнью или расстройством. Часто такие личности совершают трансгендерный
переход, который может включать медицинские процедуры по коррекции пола и смену
документов.