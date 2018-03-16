Медики выяснили, что несовпадение гендерной идентичности происходит в человеке не из-за влияния социокультурных факторов, а вследствие отличий в физиологическом строении мозга. Непринятие своего пола закладываться еще в период внутриутробного развития.

Медики выяснили, что несовпадение гендерной идентичности происходитв человеке не из-за влияния социокультурных факторов, а вследствие отличий вфизиологическом строении мозга. Непринятие своего пола закладываться еще впериод внутриутробного развития.При помощи магнитно-резонансной томографии ученые избразильской Медицинской школы Университета Сан-Паулу обнаружили, что утрансгендеров наблюдаются аномалии в размере островковой доли серого вещества. Именно эта часть отвечает за то, как человек воспринимает свое тело.В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 18до 49 лет. 20 из них были трансгендерными женщинами, не прибегавшими кгормональной терапии, другие 20 "гибридных" леди, принимали гормоны не меньшегода. Остальные 40 человек не имели проблем с гендерной идентичностью. Добавимпри рождении трансгендерные дамы были мужчинами.Выяснилось, что островковая доля мозга у людей с несовпадениемгендерной идентичности оказалась большего объема, чем у обычных мужчин, номеньше, чем у простых женщин. Таким образом, по мнению авторов исследования, личностями,выходящими за рамки бинарной гендерной системы, нельзя стать, например, из-замоды или воспитания – эта особенность начинает закладываться еще в материнскойутробе, сообщает журнал Scientific Reports.Трансгендерность – несовпадение внутренней идентичностичеловека. Некоторые такие людиидентифицируют себя с полом, противоположным зарегистрированному, другие определяютсебя как выходящих за рамки бинарной гендерной системы, то есть считают себя кем-то средним: ни мужчиной, ни женщиной. Медики уверены, что это несовпадение нельзя называть болезнью или расстройством. Часто такие личности совершают трансгендерныйпереход, который может включать медицинские процедуры по коррекции пола и сменудокументов.