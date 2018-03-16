В швейцарской Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам
человека о нарушении Украиной прав крымчан. О произошедшем рассказал адвокат,
глава рабочей группы при постоянном представительстве полуострова при
президенте Александр Молохов.
В швейцарской Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам
человека о нарушении Украиной прав крымчан. О произошедшем рассказал адвокат,
глава рабочей группы при постоянном представительстве полуострова при
президенте Александр Молохов.
"Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том
числе в связи с позицией украинской делегации", – цитируют его РИА
Новости. Молохов намеревался выступить на 37-й сессии Совета Организации
объединенных наций по правам человека.
Молохов подчеркнул, что Киев стремился "любым
путем" сорвать мероприятие, однако по официальной версии заседание было
отменено из-за забастовки рабочего персонала. Вместе с тем представитель
крымского полуострова подчеркнул, со ссылкой на источник из профсоюза персонала
сотрудников отделения ООН в Женеве, что ранее его сотрудников заметили с украинцами в одном из самых дорогих городских ресторанов.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что в этом году в суды
Незалежной будет направлено множество исков с требованием возместить ущерб
жителям Крыма, которые пострадали из-за энергетической блокады полуострова,
введенного Киевом. Также готовятся обращения в Европейский суд по правам
человека в Страсбурге.
Украина продолжает отрицать воссоединение полуострова с
Россией. Украинская сторона по-прежнему выступает с нелепыми инициативами,
которые, помимо руководства Незалежной, способны заставить Москве вернуть Крым.
В декабре прошлого года по инициативе Украины была принята
антироссийская резолюция ООН по ситуации на полуострове. В документе содержится
"настоятельный призыв" к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы
"незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека
в отношении жителей Крыма".
Россия же неоднократно заявляла, что считает вопрос Крыма
закрытым. Как отметил ранее президент Владимир Путин, не существует
обстоятельств, при которых полуостров мог бы вернуться в состав Незалежной.