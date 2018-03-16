В швейцарской Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам человека о нарушении Украиной прав крымчан. О произошедшем рассказал адвокат, глава рабочей группы при постоянном представительстве полуострова при президенте Александр Молохов.

В швейцарской Женеве сорвано заседание Совета ООН по правамчеловека о нарушении Украиной прав крымчан. О произошедшем рассказал адвокат,глава рабочей группы при постоянном представительстве полуострова припрезиденте Александр Молохов."Не исключаю, что заседание могло быть отменено в томчисле в связи с позицией украинской делегации", – цитируют его РИАНовости. Молохов намеревался выступить на 37-й сессии Совета Организацииобъединенных наций по правам человека.Молохов подчеркнул, что Киев стремился "любымпутем" сорвать мероприятие, однако по официальной версии заседание былоотменено из-за забастовки рабочего персонала. Вместе с тем представителькрымского полуострова подчеркнул, со ссылкой на источник из профсоюза персоналасотрудников отделения ООН в Женеве, что ранее его сотрудников заметили с украинцами в одном из самых дорогих городских ресторанов.Кроме того, адвокат подчеркнул, что в этом году в судыНезалежной будет направлено множество исков с требованием возместить ущербжителям Крыма, которые пострадали из-за энергетической блокады полуострова,введенного Киевом. Также готовятся обращения в Европейский суд по правамчеловека в Страсбурге.Украина продолжает отрицать воссоединение полуострова сРоссией. Украинская сторона по-прежнему выступает с нелепыми инициативами,которые, помимо руководства Незалежной, способны заставить Москве вернуть Крым.В декабре прошлого года по инициативе Украины была принятаантироссийская резолюция ООН по ситуации на полуострове. В документе содержится"настоятельный призыв" к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы"незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человекав отношении жителей Крыма".Россия же неоднократно заявляла, что считает вопрос Крымазакрытым. Как отметил ранее президент Владимир Путин, не существуетобстоятельств, при которых полуостров мог бы вернуться в состав Незалежной.