В Сети обсуждают видео драки депутатов Верховной рады Вадима Ивченко и Алексея Гончаренко в редакции украинского телеканала. После побоища полицейские оформили протокол.

В Сети обсуждают видео драки депутатов Верховнойрады Вадима Ивченко и Алексея Гончаренко в редакции украинского телеканала. После побоища полицейские оформили протокол.Кадры, снятые на мобильный телефон, опубликовал на своейстранице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко. На немпредставители партии "Батькивщина" и "Блока Петра Порошенко" нелепо пинаются икричат друг на друга. "Конфликт произошел из-за закона об отмене правокЛозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию дляоформления протокола", — цитирует Геращенко телеканал РЕН ТВ.