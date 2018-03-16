В Сети обсуждают видео драки депутатов Верховной
рады Вадима Ивченко и Алексея Гончаренко в редакции украинского телеканала. После побоища полицейские оформили протокол.
В Сети обсуждают видео драки депутатов Верховной
рады Вадима Ивченко и Алексея Гончаренко в редакции украинского телеканала. После побоища полицейские оформили протокол.
Кадры, снятые на мобильный телефон, опубликовал на своей
странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко. На нем
представители партии "Батькивщина" и "Блока Петра Порошенко" нелепо пинаются и
кричат друг на друга. "Конфликт произошел из-за закона об отмене правок
Лозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для
оформления протокола", — цитирует Геращенко телеканал РЕН ТВ.