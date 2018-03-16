На электроподстанции в самопровозглашенной Луганской народной республике было обнаружено взрывное устройство весом около 2 кг пластида. Если бы бомба сработала, то более 5 тысяч человек остались бы без тепла и света.

На электроподстанции в самопровозглашенной Луганской народной республике был предотвращен теракт.В четверг на электроподстанции в поселке Ленина Лутугинского района был найден подозрительный предмет. Это было взрывное устройство в виде овального слепка из пластида, весом около 2 килограммов, в котором установлен электродетонатор."Снизив количество обстрелов непосредственно на линии соприкосновения, украинское командование и спецслужбы Украины активизируют работу диверсионно-разведывательных групп", — заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Если бы бомба сработала, то более 5 тысяч человек остались бы без тепла и света. По данному факту проводится проверка.