В краснодарской больнице скончался один из семи пострадавших при взрыве газа в жилом доме.

В краснодарской больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме.ЧП произошло 10 марта. Газовоздушная смесь рванула в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Славянская. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе двое детей. Стена на пятом этаже обрушилась, повреждения также получили кровля и лестничный пролет."В больнице скончался мужчина, находившийся в квартире, где произошел взрыв газа", — сообщила "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.По ее словам, из-за взрыва он получил множественные ожоги тела.