Бывшая ведущая второсортного тв-шоу действительно может занять руководящий пост. Ксения Собчак в политике всерьез и надолго.

Бывшая ведущая второсортного тв-шоу действительно может занять руководящий пост. Ксения Собчак в политике всерьез и надолго."Дом-2" и "Блондинка в шоколаде" – это забытое прошлое. Как утверждает , путь предназначения КсенииСобчак переключился в промежутке с 28 на 29 лет. Она осознанно отошла отшоу-бизнеса, стала писать статьи, засветилась на оппозиционных митингах наБолотной. Стало понятно, что человек вошел в точку реализации – политика."Всечто она делала в политике с 30 до 36 лет – было своего рода прохождениеквалификации, как у спортсмена. И то, что она начала сейчас – действительно серьезно. Неважно кто ей позволил стать кандидатом в президенты, кто поддержал и дал денег на предвыборную кампанию – в этой сфере она надолго. Могусказать, что у Ксении большое будущее. Следующий знаковый подъем карьеры виден в 40 лет, то есть в 2021 год. И, кстати, именно в этом году будетпереизбрание Думы... Собчак взяла приличный задел, и к 40 годам она будетокрепшим политиком со своим капиталом и большим количеством соратником", – заглянул в гороскоп Ксении Дмитрий Шимко.По его словам, самыйзнаковый эпизод в ее жизни – 48 лет. Там квалификация повышается на несколькоступеней. К примеру, если в 40 ей удастся сесть в думское кресло, то в 48 лет великавероятность стать премьер-министром страны.Чтокасается личной жизни, то ее союз с Максимом Витограном астротиполог считает довольно интересным."Эти отношения можно назвать союзом взаимозамещения. Она многогранная безбашенная женщина-паук,которая быстро оплетает и поглощает свою жертву: год-полтора изучает, послечего начинает глумиться и уничтожать своего партнера. У него же, напротив,земной спокойный знак, он человек однополярный, скучный, иногда занудливый, но Максим является неким ограничителем для нее. Все ведь заметили перемену поведения Ксении – какой распущенной она была раньше, и какой стала последниенесколько лет. Это однозначно влияние мужа. Он ограничивает ее во всем", – уверен эксперт.одной стороны Ксении должно быть комфортно, ведь наконец нашелся мужчина,способный ее останавливать. Но с другой стороны она явно нужнается вмногогранности, чтобы картинки за окном менялись постояннно, а Максим ей такую роскошьпредложить не может – слишком уж однообразный человек.их совместном гороскопе Дмитрий Шимко увидел точку разрыва в 2021 году. "Небольшой шанспродлить этот союз на более долгий срок – рождение еще одного ребенка. Ноотчетливо виден кризис. Брак будет постепенно рассыпаться.Возможно даже, что пара по-тихому расстанется к 2021 году, а общественностьузнает об этом только пару лет спустя, – сказал он. – У Максима Виторгана отчетливо виден поздний пикличной жизни – в возрасте 55-56 лет возможно даже рождение ребенка от молодойженщины. Но у Собчак все гораздо интереснее: впереди видны два новых союза.Первый в возрасте 40-41 года, второй в 45-46 лет. Причем вторые отношенияпоказаны как очень драматичные и романтичные. Есть вероятность, чтовозобновятся отношения с бывшим возлюбленным, с которым она крутила роман вмолодости".