Ведущая и актриса Алла Довлатова опубликовала на своей странице в Instagram архивные снимки со свадьбы Примадонны с Филиппом Киркоровым. Она сделала это в годовщину бракосочетания звездной пары в память об этом событии – 15 марта.

Ведущая и актриса Алла Довлатова опубликовала на своей страницеInstagramархивные снимки со свадьбы Примадонны с Филиппом Киркоровым. Она сделала это в годовщинубракосочетания звездной пары в память об этом событии – 15 марта."ВСанкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперьАнглийская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и ФилиппКиркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашегогорода Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и вСанкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце БракосочетанийN1 и, хоть это было в 2007 году, там по-прежнему все сотрудники с придыханием игордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа…", – поделилась воспоминаниямиДовлатова. Стоит отметить, что несмотря на лучшие побуждения, напоминатьчеловеку о прошлом замужестве, тем более публично, ужасно.Архивныекадры с торжества стали поводом для бурных обсуждений со стороны пользователейсоцсети. "Нашли, что вспоминать", "Не такой он уж исчастливый, этот дворец...", – написали фолловеры. Одна из подписчицобратила внимание на гардероб Примадонны. "Блестящие колготки на фото – приметавремени", – прокомментировала она публикацию.Отметим, ужесемь лет Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. А вноябре прошлого года супруги обвенчались. Вместе они воспитывают двоих детей —сына Гарри и дочь Лизу.До встречи стелеведущим певица состояла в отношениях с поп-королем отечественной эстрадыФилиппом Киркоровым. Их бракпродлился 11 лет. Супруги расстались в марте 2005 года.