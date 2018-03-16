Ведущая и актриса Алла Довлатова опубликовала на своей странице
в
Instagram
архивные снимки со свадьбы Примадонны с Филиппом Киркоровым. Она сделала это в годовщину
бракосочетания звездной пары в память об этом событии – 15 марта.
Ведущая и актриса Алла Довлатова опубликовала на своей странице
в
Instagram
архивные снимки со свадьбы Примадонны с Филиппом Киркоровым. Она сделала это в годовщину
бракосочетания звездной пары в память об этом событии – 15 марта.
"В
Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь
Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп
Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего
города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в
Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний
N1 и, хоть это было в 2007 году, там по-прежнему все сотрудники с придыханием и
гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа…", – поделилась воспоминаниями
Довлатова. Стоит отметить, что несмотря на лучшие побуждения, напоминать
человеку о прошлом замужестве, тем более публично, ужасно.
Архивные
кадры с торжества стали поводом для бурных обсуждений со стороны пользователей
соцсети. "Нашли, что вспоминать", "Не такой он уж и
счастливый, этот дворец...", – написали фолловеры. Одна из подписчиц
обратила внимание на гардероб Примадонны. "Блестящие колготки на фото – примета
времени", – прокомментировала она публикацию.
Отметим, уже
семь лет Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. А в
ноябре прошлого года супруги обвенчались. Вместе они воспитывают двоих детей —
сына Гарри и дочь Лизу.
До встречи с
телеведущим певица состояла в отношениях с поп-королем отечественной эстрады
Филиппом Киркоровым. Их брак
продлился 11 лет. Супруги расстались в марте 2005 года.