Неизвестный похитил из помещения ресторана, расположенного на Зубовской улице, картину. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали 51-летнего жителя столицы по подозрению в краже картины стоимостью 100 тысяч рублей из ресторана», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от директора одного из ресторанов. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил из помещения ресторана, расположенного на Зубовской улице, принадлежащую ему картину. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель столицы. Похищенное изъято.По данному факту дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61