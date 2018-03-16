Неизвестный похитил из помещения ресторана, расположенного на Зубовской улице, картину. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали 51-летнего жителя столицы по подозрению в краже картины стоимостью 100 тысяч рублей из ресторана», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В отдел полиции поступило сообщение от директора одного из ресторанов. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил из помещения ресторана, расположенного на Зубовской улице, принадлежащую ему картину. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель столицы. Похищенное изъято.
По данному факту дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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