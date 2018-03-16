Эксперты снова сообщают о своих опасениях в связи с общемировым повышением температуры. Специалисты пророчат смерть горнолыжным курортам.
Эксперты снова сообщают о своих опасениях в связи с общемировым повышением температуры. Специалисты пророчат смерть горнолыжным курортам.
Старший преподаватель Института экологических наук ISEE Хуан
Антонио Баллестерос-Кановас вместе со своей командой изучали кольца деревьев в
районах спуска лавин. Результаты очень удивили ученых, оказывается, интенсивность
схода начала расти с 50-х годов прошлого века. Если до этого снежная волна падала
с гор раз в десять лет, то со временем спуск осадочных масс участился до одного
и более раза в год. Также наблюдается и рост температуры, например, в Гималаях столбик
термометра поднимается на 0,2-0,4 градуса в год.
Специалисты отмечают, что сход лавины – это не редкость, но
изменение частоты и интенсивности падения снежной массы может парализовать, а
то и сделать невозможной работу многих лыжных курортов, а также очень усложнить жизнь населению горных городов.
Dni.Ru писали, что группа ученых из ряда университетов и
научных центров США сделала неутешительный прогноз для нашей планеты. Исследователи
обнаружили, что к концу столетия крупные прибрежные города во всем мире будут
затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.
Прежде всего наведения ударят по побережьям Южной Флориды,
Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона. Причиной эксперты называют катастрофическое
таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.
Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за
25 лет. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на
дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот
период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005 до 2100 года океан поднимется
на 65 сантиметров.
Напомним, ранее российские ученые сообщили о том, что период
общепланетарного потепления сменится постепенным глобальным похолоданием. "Произойдет
это примерно после 2022 года", —считает заведующий отделом гидрометеорологии и
экологии Сибирского регионального научно-исследовательского
гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин. В настоящее
время наша планета подбирается к пику глобального потепления.