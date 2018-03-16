Эксперты снова сообщают о своих опасениях в связи с общемировым повышением температуры. Специалисты пророчат смерть горнолыжным курортам.

Эксперты снова сообщают о своих опасениях в связи с общемировым повышением температуры. Специалисты пророчат смерть горнолыжным курортам.Старший преподаватель Института экологических наук ISEE ХуанАнтонио Баллестерос-Кановас вместе со своей командой изучали кольца деревьев врайонах спуска лавин. Результаты очень удивили ученых, оказывается, интенсивностьсхода начала расти с 50-х годов прошлого века. Если до этого снежная волна падалас гор раз в десять лет, то со временем спуск осадочных масс участился до одногои более раза в год. Также наблюдается и рост температуры, например, в Гималаях столбиктермометра поднимается на 0,2-0,4 градуса в год.Специалисты отмечают, что сход лавины – это не редкость, ноизменение частоты и интенсивности падения снежной массы может парализовать, ато и сделать невозможной работу многих лыжных курортов, а также очень усложнить жизнь населению горных городов.Dni.Ru писали, что группа ученых из ряда университетов инаучных центров США сделала неутешительный прогноз для нашей планеты. Исследователиобнаружили, что к концу столетия крупные прибрежные города во всем мире будутзатоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.Прежде всего наведения ударят по побережьям Южной Флориды,Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона. Причиной эксперты называют катастрофическоетаяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за25 лет. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется надополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этотпериод оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005 до 2100 года океан подниметсяна 65 сантиметров.Напомним, ранее российские ученые сообщили о том, что периодобщепланетарного потепления сменится постепенным глобальным похолоданием. "Произойдетэто примерно после 2022 года", —считает заведующий отделом гидрометеорологии иэкологии Сибирского регионального научно-исследовательскогогидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин. В настоящеевремя наша планета подбирается к пику глобального потепления.