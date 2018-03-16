16.03.2018

2018-03-16 14:30:36

В Москве у безработного украли два миллиона

Столичные полицейские проводят проверку по факту кражи. Неизвестный отнял сумку с двумя миллионами рублей и безработного.



Злоумышленник вытащил деньги из машины местного жителя. Общий ущерб он оценил в 2,7 миллиона рублей, передает телеканал .