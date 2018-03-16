Возгорание произошло накануне в частном доме в деревне Волнино. При осмотре места происшествия были обнаружены тела 78-летней женщины и 54-летнего мужчины.

В Муроме проводится проверка по факту гибели двух людей на пожаре. Возгорание произошло накануне в частном доме в деревне Волнино. При осмотре места происшествия были обнаружены тела 78-летней женщины и 54-летнего мужчины.Пенсионерка проживала вместе с сыном в удовлетворительных бытовых условиях, они вели нормальный образ жизни.Мужчина был обнаружен в коридоре, а его престарелая мать в комнате.По заключению экспертов причиной пожара стала неисправность электропроводки в зоне нахождения прибора учета.Смерть пострадавших наступила в результате отравления угарным газом. Именно по этой причине, вероятнее всего, пострадавшие не смогли выбраться из горящего дома.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.