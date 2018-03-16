В Московской области грабители случайно застрелили своего
подельника. Они украли у бизнесмена 200
тысяч рублей и скрылись, бросив сотоварища умирать.
В Московской области грабители случайно застрелили своего
подельника. Они украли у бизнесмена 200
тысяч рублей и скрылись, бросив сотоварища умирать.
История достойная голливудского боевика произошла в поселке
Малино Ступинского района. Бизнесмен ехал на своем автомобиле, когда его
подрезало другое транспортное средство в дальнейшем перегородив ему путь. Из
него вышли трое вооруженных злоумышленников в масках. Угрожая предпринимателю,
они проникли в салон его машины и забрали оттуда 200 тысяч рублей.
Обобранный мужчина решил оказать сопротивление, один из
нападавших несколько раз выстрелил в него, а потом также нанес смертельное
ранение одному из своих подельников, после чего грабители скрылись с места
происшествия.
Пострадавший коммерсант был госпитализирован с ранениями
бедра и живота, а следователи Московской области возбудили уголовное дело. "В
ходе осмотра места происшествия изъяты: одна пуля калибра 9 мм и мобильные
телефоны", – добавили в главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК). Ведется розыск нападавших, а также
"проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у
него денежных средств", – сообщается на официальном сайте ГСУ СК.
По данным "Московского комсомольца", от действий
грабителей пострадал азербайджанец 43 лет. Погибшим нападающим оказался мужчина славянской внешности примерно 20-25 лет.