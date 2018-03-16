В Московской области грабители случайно застрелили своего подельника. Они украли у бизнесмена 200 тысяч рублей и скрылись, бросив сотоварища умирать.

В Московской области грабители случайно застрелили своегоподельника. Они украли у бизнесмена 200тысяч рублей и скрылись, бросив сотоварища умирать.История достойная голливудского боевика произошла в поселкеМалино Ступинского района. Бизнесмен ехал на своем автомобиле, когда егоподрезало другое транспортное средство в дальнейшем перегородив ему путь. Изнего вышли трое вооруженных злоумышленников в масках. Угрожая предпринимателю,они проникли в салон его машины и забрали оттуда 200 тысяч рублей.Обобранный мужчина решил оказать сопротивление, один изнападавших несколько раз выстрелил в него, а потом также нанес смертельноеранение одному из своих подельников, после чего грабители скрылись с местапроисшествия.Пострадавший коммерсант был госпитализирован с ранениямибедра и живота, а следователи Московской области возбудили уголовное дело. "Входе осмотра места происшествия изъяты: одна пуля калибра 9 мм и мобильныетелефоны", – добавили в главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СК). Ведется розыск нападавших, а также"проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения унего денежных средств", – сообщается на официальном сайте ГСУ СК.По данным "Московского комсомольца", от действийграбителей пострадал азербайджанец 43 лет. Погибшим нападающим оказался мужчина славянской внешности примерно 20-25 лет.