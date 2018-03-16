Неработающая москвичка организовала в своей квартире фиктивную постановку на учет 15 граждан стран ближнего зарубежья...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Хорошево-Мневники выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 44-летняя неработающая москвичка в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Берзарина, организовала фиктивную постановку на учет 15 граждан стран ближнего зарубежья, заведомо зная что проживать они там не будутПо данному факту дознанием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56