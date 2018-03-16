Аналитики определили регионы России, где зарегистрировано самое большое количество легковых автомобилей.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-v-rossii-opredelili-samye-avtomobilnye-regiony.html" target="_blank">В России определили самые автомобильные регионы</a> - Аналитики определили регионы России, где зарегистрировано самое большое количество легковых автомобилей.
[url=http://33live.ru/novosti/16-03-2018-v-rossii-opredelili-samye-avtomobilnye-regiony.html]В России определили самые автомобильные регионы[/url] - Аналитики определили регионы России, где зарегистрировано самое большое количество легковых автомобилей.