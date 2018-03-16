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<a href="http://33live.ru/novosti/16-03-2018-v-rossii-rezko-uvelichat-odin-iz-shtrafov.html" target="_blank">В России резко увеличат один из штрафов</a> - Правительство России подписало законопроект об увеличении в несколько раз штрафов за нарушения на железнодорожных переездах.