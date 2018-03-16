16.03.2018

2018-03-16 14:50:36

В России умер режиссер Александр Павловский

На 71-м году жизни скончался режиссер Александр Павловский, сообщили в союзе кинематографистов России. Причины смерти остаются неизвестны.



О дате прощания с деятелем кино будет объявлено позднее. Павловский запомнился россиянам по фильмам "Ар-хи-ме-ды!" и"Зеленый фургон".