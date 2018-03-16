В ходе проверки было изъято 23 бутылки с этикетками «Водка Озерская Люкс» с признаками подделки федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции.

В Судогодском районе в магазине «Кузовок» обнаружен контрафактный алкоголь. В ходе проверки было изъято 23 бутылки с этикетками «Водка Озерская Люкс» с признаками подделки федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции.По данному факту прокурором вынесено постановление, которое вместе с материалами проверки направлено в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле надзорного органа.