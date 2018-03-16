Также на церемонии огласят результаты зрительского голосования в рамках традиционной акции «Открытая премьера».

Завтра в Суздале состоится торжественное закрытие XXIII российского фестиваля анимационного кино. На церемонии подведут итоги форума, а также огласят результаты зрительского голосования в рамках традиционной акции «Открытая премьера».Напомним, фестиваль проводится кинокомпанией «Мастер-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владимирской области. Его мероприятия проходили в городах и районах Владимирской области с 13 марта. Тема Суздальфеста-2018 - «Вкусная анимация».Во все дни работы фестиваля показы организуются во Владимире, Александрове, Кольчугино, Судогде, Киржаче, Собинке, Ставрово и в Ковровском районе. В этом году на Суздальфест было прислано рекордное количество мультфильмов – более 300, из них 108 вошли в конкурсную программу фестиваля.