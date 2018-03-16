Сейчас обвиняемый заключен под стражу

В Вязниковском районе мужчина изнасиловал пятилетнюю дочь своей знакомой.20-летний молодой человек проживал вместе со своей женой в общежитии. По версии следствия, подруга супруги иногда просила пару посидеть с её пятилетней дочерью. Воспользовавшись доверием девочки, мужчина в июне 2016 года и апреле 2017 года надругался над ребенком.Сейчас злоумышленник находится под стражей. Семья потерпевшей, где живет еще трое детей, находится под контролем органов опеки.