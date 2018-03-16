Уехать далеко на чужом автомобиле злоумышленнику не удалось. Мужчина, не справившись с управлением, съехал в кювет.

6 марта текущего года в дежурную часть полиции обратился работник организации, расположенной в одном из сел Юрьев-Польского района, по факту угона автомобиля «УАЗ» и кражи имущества.Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что неизвестный, выставив оконную раму гаража, расположенного на территории организации, похитил 27 медных заземляющих спусков. Автомобиль «УАЗ» сотрудники полиции обнаружили в кювете недалеко от самой организации.Оперативники установили, что к совершению преступления может быть причастен 30-летний ранее судимый местный житель. Мужчина, задержанный сотрудниками полиции, дал признательные показания. Он пояснил, что похитив имущество, решил прокатиться на автомобиле, ключи от которого находились в салоне. Однако далеко уехать не удалось. Не справившись с управлением, злоумышленник съехал в кювет, после чего скрылся.Похищенные заземляющие спуски, которые подозреваемый спрятал у себя в доме, впоследствии добровольно выдал полицейским.14 марта сотрудниками ОМВД России по Юрьев - Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Расследование уголовного дела продолжается.